Джонсон закликає Росію розслідувати отруєння Навального
Як передає Укрінформ, про це він написав у Твіттері.
«Отруєння Олексія Навального шокувало світ. Нам необхідне повне й прозоре розслідування того, що сталося», - наголосив Джонсон.
Він додав, що зловмисники мають бути притягнуті до відповідальності.
«Велика Британія долучиться до міжнародних зусиль, щоб забезпечити правосуддя», - зазначив британський прем’єр.
Як повідомляв Укрінформ, 20 серпня Навального госпіталізували в Омську після екстреної посадки літака, яким він повертався в Москву з Томська. Політик упав у кому. Попередньо однією з версій було отруєння непізнаним токсином. Але потім російські лікарі спростували версію про отруєння, заявивши, що у політика «порушення обміну речовин».
У заяві берлінської університетської клініки Шаріте, де перебуває російський опозиціонер, сказано, що клінічні дані свідчать про те, що Навальний, ймовірно, був отруєний.
У Кремлі ж заявили, що не вбачають підстав для початку кримінального розслідування в зв'язку з можливим отруєнням Навального.
Фото: АА