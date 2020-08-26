Джонсон закликає Росію розслідувати отруєння Навального

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав російську владу провести повне й прозоре розслідування отруєння Олексія Навального.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Твіттері.

«Отруєння Олексія Навального шокувало світ. Нам необхідне повне й прозоре розслідування того, що сталося», - наголосив Джонсон.

Він додав, що зловмисники мають бути притягнуті до відповідальності.

«Велика Британія долучиться до міжнародних зусиль, щоб забезпечити правосуддя», - зазначив британський прем’єр.

Як повідомляв Укрінформ, 20 серпня Навального госпіталізували в Омську після екстреної посадки літака, яким він повертався в Москву з Томська. Політик упав у кому. Попередньо однією з версій було отруєння непізнаним токсином. Але потім російські лікарі спростували версію про отруєння, заявивши, що у політика «порушення обміну речовин».

У заяві берлінської університетської клініки Шаріте, де перебуває російський опозиціонер, сказано, що клінічні дані свідчать про те, що Навальний, ймовірно, був отруєний.

У Кремлі ж заявили, що не вбачають підстав для початку кримінального розслідування в зв'язку з можливим отруєнням Навального.

Фото: АА