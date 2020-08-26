Отруєння Навального: Франція закликає РФ до швидкого та прозорого розслідування

Франція виступає за швидке і прозоре розслідування обставин отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, відповідну заяву оприлюднило Міністерство Європи і закордонних справ.

«Франція висловлює глибоке занепокоєння у зв’язку із кримінальними діями, вчиненими проти провідного російського політичного діяча. Дуже важливо, щоб російська влада провела швидке і прозоре розслідування, яке б встановило обставини, за яких ці дії були вчинені. Причетні до цього мають бути виявлені та притягнуті до кримінальної відповідальності», - заявили у французькому МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що у Франції ознайомилися з попередніми висновками лікарів берлінської клініки Шаріте, які засвідчили, що Навальний став жертвою отруєння.

В МЗС також нагадали позицію президента Емманюеля Макрона, який запевнив у готовності Франції надати підтримку Навальному і його родині.

Як повідомлялося, російському опозиціонеру Олексію Навальному 20 серпня стало зле в літаку, яким він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, політика госпіталізували.

22 серпня спецлітаком його доправили в Берлін. Навальний перебуває в комі, його стан оцінюється як стабільно тяжкий.

Консиліум лікарів Шаріте 24 серпня заявив, що клінічні дані свідчать про те, що Навальний був отруєний речовиною з групи активних речовин, які називають інгібіторами холінестерази.