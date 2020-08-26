Помпео: США підтримають заклик ЄС розслідувати отруєння Навального
Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться в заяві Помпео, опублікованій на сайті Держдепу.
«Сполучені Штати глибоко стурбовані повідомленнями про попередні висновки німецьких медичних експертів про те, що активіст російської опозиції Олексій Навальний був отруєний», - зазначив Помпео.
За його словами, якщо ці висновки підтвердяться, Сполучені Штати підтримають заклик ЄС провести детальне розслідування того, що сталося, і готові допомогти в цьому.
«Родина пана Навального і російський народ заслуговують на те, щоб було проведено повне і прозоре розслідування, а причетні до цього були притягнуті до відповідальності. Ми подумки перебуваємо з родиною пана Навального і сподіваємося на його повне одужання», - додав глава американської дипломатії.
Як повідомляв Укрінформ, 20 серпня російського політика Олексія Навального госпіталізували в Омську після екстреної посадки літака, на якому він повертався в Москву з Томська. Він впав у кому.
Попередньо однією з версій було отруєння нерозпізнаним токсином. Але потім російські лікарі спростували її, заявивши, що у політика «порушення обміну речовин».
У заяві берлінської університетської клініки Шаріте, де перебуває російський опозиціонер, сказано, що клінічні дані свідчать про те, що Навальний, імовірно, був отруєний.