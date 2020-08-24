Отруєння Навального: Меркель і Маас вимагають прозорого розслідування

Канцлер ФРН Ангела Меркель та міністр закордонних справ Гайко Маас вимагають від російської влади ретельного і прозорого розслідування обставин отруєння Олексія Навального.

Спільна заява німецьких політиків була розміщена на сайтах канцлера та МЗС після заяви клініки Шаріте про те, що результати обстеження Навального свідчать про його отруєння, передає кореспондент Укрінформу.

«З огляду на видатну роль, яку пан Навальний відіграє у політичній опозиції в Росії, закликаємо російську владу терміново розслідувати цей злочин до останньої деталі - і робити це у повній прозорості», - йдеться у заяві.

Меркель і Маас підкреслюють, що всі причетні особи мають бути притягнуті до відповідальності.

Німецькі політики сподіваються, що Навальний повністю одужає, і висловлюють найкращі побажання та солідарність із його родиною.

Як повідомлялося, консиліум лікарів клініки Шаріте 24 серпня заявив, що клінічні дані свідчать про те, що Олексій Навальний був отруєний речовиною із групи активних речовин, які називають інгібіторами холінестерази (Cholinesterase-Hemmer). Наразі проводяться більш розширені дослідження.

Російському опозиціонеру Олексію Навальному 20 серпня стало зле в літаку, на якому він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, політика госпіталізували.

22 серпня спецлітаком його доправили до Берліна. Навальний перебуває у комі, його стан оцінюється як стабільно тяжкий.