В Афганістані стріляли у першу жінку-кінорежисерку
Укрінформ
У Кабулі у вівторок стріляли в афганську акторку та першу в цій країні жінку-кінорежисерку Сабу Сахар.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.
Наразі 44-річна акторка госпіталізована до лікарні, про її стан не повідомляється.
Відомо, що Саба їхала у справах, коли невідомий відкрив вогонь по її автівці. Охоронець та водій афганської знаменитості теж були поранені.
Саба Сахар є однією з найвідоміших у країні акторок – вона відкрито виступає за жіночі права в традиційно суворому ісламському афганському суспільстві та заявляє про важливість кіноіндустрії.
Раніше вона навчалася на офіцера поліції та досі працює у міністерстві внутрішніх справ Афганістану.
У своїх фільмах та телепередачах Саба часто порушує такі теми, як законність, справедливість та протистояння корупції.
Фото: haberler.com