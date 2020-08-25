В Афганістані стріляли у першу жінку-кінорежисерку

У Кабулі у вівторок стріляли в афганську акторку та першу в цій країні жінку-кінорежисерку Сабу Сахар.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Наразі 44-річна акторка госпіталізована до лікарні, про її стан не повідомляється.

Відомо, що Саба їхала у справах, коли невідомий відкрив вогонь по її автівці. Охоронець та водій афганської знаменитості теж були поранені.

Саба Сахар є однією з найвідоміших у країні акторок – вона відкрито виступає за жіночі права в традиційно суворому ісламському афганському суспільстві та заявляє про важливість кіноіндустрії.

Раніше вона навчалася на офіцера поліції та досі працює у міністерстві внутрішніх справ Афганістану.

У своїх фільмах та телепередачах Саба часто порушує такі теми, як законність, справедливість та протистояння корупції.

Фото: haberler.com