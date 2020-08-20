В Афганістані таліби атакували спецпризначенців, є загиблі
Укрінформ
У північній афганській провінції Тахар щонайменше 14 силовиків було вбито та шістьох поранено в результаті нападу терористичного угруповання «Талібан».
Як передає Укрінформ, про це повідомляє TOLO News.
Зазначається, що серед загиблих 13 спецпризначенців і один поліцейський.
Напад стався у середу вночі в районі Кваджа Бахауддін. Протистояння між талібами й афганськими силами безпеки тривало декілька годин.
Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня щонайменше 6 афганських поліцейських загинули, ще 5 дістали поранення під час нападу талібів на блокпост у східній провінції Нангархар.