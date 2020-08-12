Таліби атакували блокпост у Афганістані, загинули 6 поліцейських
Укрінформ
Щонайменше 6 афганських поліцейських загинули, ще 5 дістали поранення під час нападу бойовиків-талібів на блокпост у провінції Нангархар на сході країни.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Tolo News.
Зазначається, що зіткнення між членами руху "Талібан" та афганськими силовиками сталися 11 серпня в районі Пачірагам.
З боку ісламістів загинули 3 людини та 2 отримали поранення.
За підсумками бою, таліби були відкинуті й змушені відступити. Вони поки що жодним чином не прокоментували те, що сталося.