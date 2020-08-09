США скоротять військовий контингент в Афганістані

Уряд США планує скоротити американський військовий контингент в Афганістані до менш ніж п'яти тисяч осіб.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр оборони США Марк Еспер, повідомляє The Hill.

Міністр оборони Марк Еспер заявив, що до кінця листопада в Афганістані залишиться не більше 5 000 американських військових, оскільки адміністрація Трампа прагне досягти скорочення сил у регіоні.

"Ми знизимо чисельність до цифри менше 5 000 до кінця листопада. Нам потрібно презентувати Конгресу, як це виглядатиме", - сказав Еспер.

Він попередив, що скорочення військового контингенту "базується на певних умовах" та здійснюватиметься до тих пір, поки Пентагон вважатиме, що може продовжувати місії в регіоні з меншою кількістю військових.

"Зараз ми думаємо, що можемо виконувати всі основні місії, перш за все забезпечуючи, щоб США не загрожували терористи - вихідці з Афганістану", - сказав урядовець.

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Як повідомлялося, США та ісламістське угруповання "Талібан" 29 лютого підписали мирну угоду, покликану покласти край 18-річній війні в Афганістані.

Фото: defense.gov