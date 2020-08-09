Влада Афганістану звільнить 400 талібів

Збори старійшин племен Афганістану (Лойя джирга) у Кабулі вирішили звільнити з в'язниць 400 прихильників радикального руху "Талібан", щоб зробити можливими внутрішньоафганські переговори.

Відповідний указ президент Афганістану Ашраф Гані пообіцяв видати протягом неділі, 9 серпня, виступаючи перед більш ніж 3 тисячами членів Лойя джирги. Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

Водночас Гані закликав керівництво талібів прийняти звернення Лойя джирги про встановлення перемир'я між ними й урядовими силами. У свою чергу голова Лойя джирги Абдулла Абдулла заявив, що Кабул знаходиться "на порозі мирних переговорів".

Досі влада Кабула відмовлялася звільнити з в'язниць талібів, які, за їхніми даними, здійснили тяжкі кримінальні злочини. Кілька днів тому Гані заявив, що не має повноважень відпускати на свободу бойовиків і що це рішення має прийняти Лойя Джирга.

Звільнення 400 талібів, які вважаються Кабулом особливо небезпечними, називається вирішальним кроком для початку мирних переговорів з "Талібаном" про врегулювання конфлікту на Гіндукуші, що триває 19 років.

Фото: DW/G.Adeli