Унаслідок нападу на афганську в’язницю загинули 29 осіб

Кількість загиблих унаслідок нападу на в’язницю в афганському місті Джелалабад зросла до 29, ще 50 осіб отримали поранення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеканал Tolo News.

За словами речника губернатора провінції Нангаргар, протистояння між нападниками й афганськими силовиками звершилося після 18 годин бою.

Також стало відомо, що під час перестрілки вбито щонайменше вісім бойовиків.

Зазначається, що вже за декілька годин після початку операції з взяття в’язниці під контроль на місце подій прибув начальник Генштабу Афганістану для координації дій.

Раніше повідомлялося про 21 загиблого і 43 поранених у результаті атаки на в’язницю в афганському місті Джелалабад. За даними ЗМІ, ймовірними нападниками є бойовики терористичного угрупування "Ісламська держава".

Фото: tolonews.com