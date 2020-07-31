В Афганістані підірвали авто – понад 17 загиблих

Унаслідок підриву вибухівки в автомобілі в афганській провінції Лонаг загинуло щонайменше 17 людей.

Про це повідомляє BBC із посиланням на речника губернатора провінції Дедара Лаванга.

«Щонайменше 17 людей загинули в афганській провінції Логан в результаті потужного вибуху бомби в автомобілі», - йдеться у повідомленні.

Вибух стався ввечері біля офісу місцевого губернатора напередодні перемир’я між афганською владою та туристичним угрупованням «Талібан».

Зазначається, що таліби спростували свою причетність до вибуху, а терористи «Ісламської держави» ще не прокоментували новину.

Як повідомлялося, в результаті ракетного обстрілу пакистанськими військовими житлового району в Кандагарі в Афганістані загинуло дев’ятеро осіб, ще 50 отримали поранення.

Фото: PTI