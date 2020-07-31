В афганському Кандагарі під ракетним обстрілом загинули 9 осіб, 50 поранені
Укрінформ
В результаті ракетного обстрілу пакистанськими військовими житлового району в Кандагар в Афганістані загинуло дев’ятеро осіб, ще 50 отримали поранення.
Про це повідомляє телеканал TOLOnews з посиланням на афганське міністерство оборони.
«Щонайменше дев'ять мирних жителів були вбиті, а 50 інших поранено під час артилерійських обстрілів пакистанськими військовими по житловим районам в районі Спін-Болдак, провінція Кандагар», - йдеться у повідомленні.
Подробиці інциденту та інформація про стан здоров’я постраждалих під час ракетного обстрілу не наводяться.
Поки що жодна терористична група не взяла на себе відповідальність за атаку.
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