В афганському Кандагарі під ракетним обстрілом загинули 9 осіб, 50 поранені

В результаті ракетного обстрілу пакистанськими військовими житлового району в Кандагар в Афганістані загинуло дев’ятеро осіб, ще 50 отримали поранення.

Про це повідомляє телеканал TOLOnews з посиланням на афганське міністерство оборони.

«Щонайменше дев'ять мирних жителів були вбиті, а 50 інших поранено під час артилерійських обстрілів пакистанськими військовими по житловим районам в районі Спін-Болдак, провінція Кандагар», - йдеться у повідомленні.

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Подробиці інциденту та інформація про стан здоров’я постраждалих під час ракетного обстрілу не наводяться.

Поки що жодна терористична група не взяла на себе відповідальність за атаку.

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