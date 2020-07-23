Вибух фугасу в Афганістані забрав життя сімох правоохоронців
Укрінформ
Унаслідок вибуху придорожнього фугасу на півдні Афганістану загинули семеро правоохоронців.
Про це із посиланням на слова речника уряду провінції Урузган, в якій прогримів вибух, пише Сіньхуа.
Зазначається, що закладений бойовиками вибуховий пристрій здетонував під час проїзду поруч із ним спецконвою. Одним із загиблих був високопоставлений офіцер поліції.
Сіньхуа додає, що на тлі теракту афганським правоохоронцям під час двох окремих операцій вдалося затримати командувача силами Талібану Карі Шір Джана й трьох бойовиків.