Вибух фугасу в Афганістані забрав життя сімох правоохоронців

Унаслідок вибуху придорожнього фугасу на півдні Афганістану загинули семеро правоохоронців.

Про це із посиланням на слова речника уряду провінції Урузган, в якій прогримів вибух, пише Сіньхуа.

Зазначається, що закладений бойовиками вибуховий пристрій здетонував під час проїзду поруч із ним спецконвою. Одним із загиблих був високопоставлений офіцер поліції.

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Сіньхуа додає, що на тлі теракту афганським правоохоронцям під час двох окремих операцій вдалося затримати командувача силами Талібану Карі Шір Джана й трьох бойовиків.