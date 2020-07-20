Від атак талібів в Афганістані загинули 13 силовиків
Укрінформ
У результаті кількох нападів терористичного угруповання Талібан в афганській провінції Кундуз загинули щонайменше 13 співробітників сил безпеки, ще десять отримали поранення.
Про це повідомляє TOLO News.
«Щонайменше 13 афганських співробітників сил безпеки загинули та ще 10 отримали поранення в результаті нападів талібів у північній провінції Кундуз вранці у понеділок», - йдеться у повідомленні.
Серед загиблих дев’ять поліцейських і четверо військових. Самі ж атаки були зафіксовані на КПП біля міста Кундуз та на автобані Кундуз – Алі Абад.
Зазначається, що терористи також зазнали втрат.
Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за скоєні напади.
Як повідомлялося, унаслідок атак бойовиків «Талібану» за останній місяць в Афганістані загинули й отримали поранення 420 мирних жителів.