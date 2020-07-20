Від атак талібів в Афганістані загинули 13 силовиків

У результаті кількох нападів терористичного угруповання Талібан в афганській провінції Кундуз загинули щонайменше 13 співробітників сил безпеки, ще десять отримали поранення.

Про це повідомляє TOLO News.

«Щонайменше 13 афганських співробітників сил безпеки загинули та ще 10 отримали поранення в результаті нападів талібів у північній провінції Кундуз вранці у понеділок», - йдеться у повідомленні.

Серед загиблих дев’ять поліцейських і четверо військових. Самі ж атаки були зафіксовані на КПП біля міста Кундуз та на автобані Кундуз – Алі Абад.

Зазначається, що терористи також зазнали втрат.

Читайте також: За місяць таліби вбили і поранили 420 мирних афганців

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за скоєні напади.

Як повідомлялося, унаслідок атак бойовиків «Талібану» за останній місяць в Афганістані загинули й отримали поранення 420 мирних жителів.