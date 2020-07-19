За місяць таліби вбили і поранили 420 мирних афганців

Унаслідок атак бойовиків "Талібану" за останній місяць в Афганістані загинули й отримали поранення 420 мирних жителів.

Про це заявила Рада національної безпеки Афганістану, передає Сіньхуа.

"У результаті нападів, скоєних за останній місяць бойовиками руху "Талібан", отримали поранення і загинули 420 мирних жителів Афганістану", - йдеться в повідомленні.

У заяві зазначається, що у період з 17 червня до 18 липня унаслідок застосування сили з боку руху "Талібан" у 30 провінціях країни загинули 129 мирних громадян, поранення дістала 291 особа.

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Рада нацбезпеки вказує, що попри обіцянки талібів скоротити насильство, бойовики продовжують безперервні атаки. Від цих нападів особливо постраждали мешканці провінцій Саманган, Кандагар і Нангархар.