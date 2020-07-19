За місяць таліби вбили і поранили 420 мирних афганців
Укрінформ
Унаслідок атак бойовиків "Талібану" за останній місяць в Афганістані загинули й отримали поранення 420 мирних жителів.
Про це заявила Рада національної безпеки Афганістану, передає Сіньхуа.
"У результаті нападів, скоєних за останній місяць бойовиками руху "Талібан", отримали поранення і загинули 420 мирних жителів Афганістану", - йдеться в повідомленні.
У заяві зазначається, що у період з 17 червня до 18 липня унаслідок застосування сили з боку руху "Талібан" у 30 провінціях країни загинули 129 мирних громадян, поранення дістала 291 особа.
Рада нацбезпеки вказує, що попри обіцянки талібів скоротити насильство, бойовики продовжують безперервні атаки. Від цих нападів особливо постраждали мешканці провінцій Саманган, Кандагар і Нангархар.