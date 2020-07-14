У НАТО закликають владу Афганістану і Талібан до діалогу

Північноатлантична рада наголошує на необхідності прогресу в мирному врегулюванні ситуації в Афганістані шляхом діалогу між урядом і Талібаном.

Про це йдеться в заяві Північноатлантичної Ради, оприлюдненій на сайті НАТО.

«Внутрішньоафганський процес, який веде до миру, спрямований на пошук політичного рішення, щоб покласти край десятиліттям конфлікту. Він є єдиним шляхом, здатним принести тривалий мир народу Афганістану та забезпечити його довгострокову безпеку і стабільність. НАТО і його партнери мають намір сприяти цьому. Ми закликаємо всі сторони швидко розв'язати наявні проблеми, які не дозволяють розпочати внутрішньоафганські переговори», - йдеться у заяві.

Як вказується у документі, рівень насильства в країні, особливо пов'язаний з атаками Талібану на сили оборони і безпеки Афганістану, залишається на неприйнятно високому рівні. Це зумовлює нестабільність та підриває довіру до мирного процесу. Водночас зазначається, що припинення вогню під час свята Ейд аль-Фітр (Ураза-байрам) у 2018 і 2020 роках та період зниження насильства привело до підписання угоди між США і Талібаном, тобто сторони продемонстрували політичну волю та здатність зупинити бойові дії.

«Враховуючи удар COVID-19, ми повторюємо заклик ООН до Талібану погодитися на гуманітарне припинення вогню, яке буде чинним для обох сторін. При цьому вони мають терміново вирішити проблеми, пов’язані зі звільненням ув’язнених», - йдеться у заяві НАТО.

Північноатлантична рада закликала уряд Афганістану й Талібан виконати свої зобов’язання, включаючи початок внутрішньоафганських переговорів та «створити умови, щоб терористи ніколи знову не могли знайти безпечний притулок на землі Афганістану».

«Нещодавні ганебні атаки проти цивільних, у тому числі жінок, дітей, представників громадянського суспільства, релігійних лідерів та медичного персоналу лише підкреслюють нагальність цих критично важливих зобов’язань», - наголошується в документі.

У своїй заяві НАТО також підтвердило довгострокові зобов’язання перед Афганістаном і його народом надавати сприяння силам безпеки країни через місію «Рішуча підтримка».