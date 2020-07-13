“Талібан” напав на силовиків Афганістану: 13 загиблих, 11 поранених

Щонайменше 13 співробітників сил безпеки загинули та 11 отримали поранення в результаті нападів терористичного угрупування «Талібан» у північних афганських провінціях.

Про це повідомляє TOLO News із посиланням на місцевих чиновників.

«Щонайменше 13 співробітників сил безпеки загинули та 11 отримали поранення внаслідок зіткнення з талібами у північно-східній провінції Бадахшан та північній провінції Кундуз у неділю вночі», - йдеться у повідомленні.

За словами чиновників, у провінції Кундуз загинуло шестеро поліцейських та ще дев’ятеро отримали поранення в результаті нападу талібів на КПП. Перестрілка розпочалася ще вчора о 21 годині, а закінчилися о 6-й ранку.

Також повідомляється про загибель семи співробітників сил безпеки та двох поранених в одному з районів Бадахшана в результаті нападу терористів.

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Зазначається, що серед талібів також є втрати.

У терористичній організації ще не взяли відповідальність за дві атаки.