В Афганістані таліби вбили 14 прикордонників

Внаслідок нападу терористичного угруповання «Талібан» на пост прикордонної служби на сході Афганістану загинули щонайменше 14 її співробітників, ще 3 отримали поранення.

Про це повідомляє TOLO News із посиланням на заяву Міноборони країни.

«Щонайменше 14 співробітників прикордонної служби Афганістану загинули внаслідок атаки талібів у східній провінції Пактія у четвер вночі», - йдеться у повідомленні.

Ще троє співробітників отримали поранення.

У Міноборони додали, що таліби також зазнали «великих втрат».

23 травня представники угруповання «Талібан» оголосили про триденне припинення вогню з нагоди закінчення Рамадану.

Як відомо, афганські таліби ведуть майже 19-річну війну з урядом країни і його союзниками.

У лютому США і таліби підписали угоду щодо припинення найтривалішої військової операції в історії США. Угода передбачає графік виведення американських військ з Афганістану в обмін на зобов’язання від талібів гарантувати безпеку та обіцянку провести переговори з афганським урядом про політичне врегулювання.

Бойовики-таліби нині контролюють близько половини території Афганістану.