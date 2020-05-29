В Афганістані таліби вбили 14 прикордонників
Про це повідомляє TOLO News із посиланням на заяву Міноборони країни.
«Щонайменше 14 співробітників прикордонної служби Афганістану загинули внаслідок атаки талібів у східній провінції Пактія у четвер вночі», - йдеться у повідомленні.
Ще троє співробітників отримали поранення.
У Міноборони додали, що таліби також зазнали «великих втрат».
23 травня представники угруповання «Талібан» оголосили про триденне припинення вогню з нагоди закінчення Рамадану.
Як відомо, афганські таліби ведуть майже 19-річну війну з урядом країни і його союзниками.
У лютому США і таліби підписали угоду щодо припинення найтривалішої військової операції в історії США. Угода передбачає графік виведення американських військ з Афганістану в обмін на зобов’язання від талібів гарантувати безпеку та обіцянку провести переговори з афганським урядом про політичне врегулювання.
Бойовики-таліби нині контролюють близько половини території Афганістану.