Таліби оголосили по перемир'я з Афганістаном на знак закінчення Рамадану

Представники угруповання "Талібан" 23 травня оголосили про триденне припинення вогню з нагоди закінчення посту священного місяця Рамадан.

Про це інформує "Радіо Свобода".

Представник талібів Забіулла Муджахід заявив, що керівництво "Талібану" наказало всім бойовикам "ніде не проводити наступальних дій проти ворога". Крім того, їм наказано гарантувати "безпеку співгромадян".

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Президент Афганістану Ашраф Гані привітав таке рішення талібів.

"Як головнокомандувач я доручив ANDSF (Афганським національним силам оборони і безпеки) дотримуватися триденного перемир’я і захищатися лише у випадку нападу", — повідомив президент.

Режим припинення вогню має розпочатися 24 травня.

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Нагадаємо: афганські таліби ведуть майже 19-річну війну з урядом країни і його союзниками.

У лютому США і таліби підписали угоду щодо припинення найтривалішої військової операції в історії США. Угода передбачає графік виведення американських військ з Афганістану в обмін на зобов’язання від талібів щодо гарантування безпеки та обіцянку провести переговори з афганським урядом про політичне врегулювання.

Бойовики-таліби нині контролюють близько половини території Афганістану.