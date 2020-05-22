Ударом з повітря в Афганістані знищені понад 20 талібів
Укрінформ
На півночі Афганістану бойова авіація завдала удару по скупченню сил "Талібану", унаслідок чого ліквідовано 21 бойовика.
Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на джерела в армії Афганістану.
"У результаті авіаудару по скупченню талібів у провінції Джаузджан на півночі Афганістану був знищений 21 бойовик", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, літаки скинули бомби на скупчення талібів і їхні укриття у двох районах провінції Джаузджан. Операція проводилася рано вранці.
Представник армії Афганістану в північному регіоні Мохаммад Ханіф Резай підкреслив, що сили безпеки продовжать завдавати ударів по бойовиках і в інших регіонах країни.
Фото: defense.gov