Ударом з повітря в Афганістані знищені понад 20 талібів

На півночі Афганістану бойова авіація завдала удару по скупченню сил "Талібану", унаслідок чого ліквідовано 21 бойовика.

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на джерела в армії Афганістану.

"У результаті авіаудару по скупченню талібів у провінції Джаузджан на півночі Афганістану був знищений 21 бойовик", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, літаки скинули бомби на скупчення талібів і їхні укриття у двох районах провінції Джаузджан. Операція проводилася рано вранці.

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Представник армії Афганістану в північному регіоні Мохаммад Ханіф Резай підкреслив, що сили безпеки продовжать завдавати ударів по бойовиках і в інших регіонах країни.

Фото: defense.gov