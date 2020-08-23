Греція розкритикувала намір Туреччини перетворити церкву Хора на мечеть

Греція відреагувала на намір Туреччини перетворити на мечеть ще один колишній православний собор у Стамбулі — колишню церкву Хора, назвавши ці дії провокацією проти вірян у ​​всьому світі.

В Анкарі ж відповіли, що ця споруда, як і Свята Софія, є власністю Туреччини, повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині з посиланням на заяви міністерств закордонних справ обох країн.

"Рішення турецької влади перетворити колишню церкву Святого Спасителя Хора в мечеть - це ще одна провокація проти вірян у ​​всьому світі та міжнародної спільноти, яка поважає пам'ятки культури людства", - йдеться в заяві МЗС Греції.

В Афінах вважають, що попри заяви про повагу прав меншин та релігійний плюралізм в суспільстві, Туреччина порушує свої зобов'язання щодо пам'ятників світової культурної спадщини на своїй території.

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"Мечеть Хора, як Велика мечеть Святої Софії та інші культурні цінності на наших землях, належить Туреччині, і це наша власність", - відповіли на заяву в міністерстві закордонних справ Туреччини.

В Анкарі вказали, що зміна статусу об’єкта всесвітньої спадщини не суперечить Конвенції ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини.

"До того ж Греція намагається нас навчати, в той час, коли сама обмежує права і свободи турецької меншини на своїй території репресивними діями, попри міжнародні угоди", - йдеться в заяві турецького МЗС.

Як повідомлялося, 10 липня Державна рада (вищий адміністративний суд) Туреччини скасувала рішення уряду від 1934 року про статус музею собору Святої Софії у Стамбулі, що дозволяє знову використовувати цю пам'ятку як мечеть. Це рішення турецької влади розкритикували ЄС, США, Німеччина, Всесвітня рада церков та Папа Римський. Проте президент Туреччини заявив, що думка інших країн не вплине на рішення про зміну статусу собору.

21 серпня в Туреччині оголосили про намір повернути статус мечеті ще одному колишньому православному храму, який нині має статус музею, — церкві Христа Спасителя або церкві Хора в Стамбулі. Цей храм був побудований у 4 столітті нашої ери. Після завоювання Константинополя турками-османами була перетворена на мечеть. У 1948 році вона отримала статус музею.