Талібан розгорнув свій прапор у Святій Софії в Стамбулі

Як передає Укрінформ, про це повідомив британський експерт з боротьби з ісламським екстремізмом Нур Дахрі у своєму мікроблозі у Twitter.

Він також оприлюднив і відео.

"Прапор афганського руху Талібан було розгорнуто у соборі Святої Софії в Туреччині", - написав він.

#AfghanTaliban flag was raised in #HagiaSophia, #Turkey by pro #Taliban activists.

The conversion of Hagia Sophia was a motivational message of #MuslimBrotherhood to the world’s Islamist #extremists and #terrorists.

Soon, pro #ISIS activists will raise their flag too. #CHIIS pic.twitter.com/B6ArvLmSfe