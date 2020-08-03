Талібан розгорнув свій прапор у Святій Софії в Стамбулі

Учасники руху Талібан розгорнули прапор свого угруповання у соборі Святої Софії в Стамбулі.

Як передає Укрінформ, про це повідомив британський експерт з боротьби з ісламським екстремізмом Нур Дахрі у своєму мікроблозі у Twitter.

Він також оприлюднив і відео.

"Прапор афганського руху Талібан було розгорнуто у соборі Святої Софії в Туреччині", - написав він.

Як повідомлялося, 10 липня Державна рада (вищий адміністративний суд) Туреччини скасувала рішення уряду від 1934 року про статус музею для собору Святої Софії у Стамбулі, що дозволяє знову використовувати цю пам'ятку як мечеть.

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Це рішення турецької влади розкритикували ЄС, США, Німеччина, Всесвітня рада церков та Папа Римський. Проте президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що думка інших країн не вплине на рішення про зміну статусу собору.

Собор Святої Софії, збудований за імператора Візантії Юстиніана 537 року, понад тисячу років був найбільшим храмом християнського світу. Після захоплення Константинополя османами та падіння Візантійської імперії 1453 року його перетворили на головну мечеть Османської держави, якою вона лишалася до 1934 року.