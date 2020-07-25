Туреччина відповіла звинуваченнями на заяви Греції щодо Святої Софії

У МЗС Туреччини заявили, що дії грецького керівництва провокують антитурецькі настрої в суспільстві, в країні не зважають на знесення історичних мечетей, в той час як в Афінах немає жодної мечеті.

Про це йдеться у заяві МЗС Туреччини у відповідь на критичні заяви Греції щодо дій Анкари, зокрема щодо перетворення Святої Софії з музею на мечеть, повідомляє власкор Укрінформу.

«Греція - єдина європейська країна, чий тиск на мусульманську турецьку меншину в цій країні прописано в рішеннях ЄСПЛ, яка закриває очі на знесення історичних мечетей на своїй території і не має мечетей у столиці», - йдеться у заяві речника МЗС Туреччини Хамі Аксоя.

Він наголосив, що Свята Софія залишається відкритою для всіх, а її перетворення на мечеть не суперечить положенням про захист історичної спадщини.

«Відкриття Святої Софії для поклоніння відповідає вимогам Конвенції про охорону культурної та природної спадщини ЮНЕСКО 1972 року», - вказав Аксой.

В Анкарі також засудили інцидент із спаленням турецького прапора в Греції та переконані, що заяви Греції свідчать про безрезультатні спроби прокинутися від візантійської мрії, від якої не вдається позбавитися 567 років.

Як повідомлялося, у Греції оголосили у п'ятницю день жалоби у зв'язку з проведенням першої за 85 років мусульманської молитви у стамбульському соборі Святої Софії.

10 липня Державна рада (вищий адміністративний суд) Туреччини скасувала рішення уряду від 1934 року про статус музею собору Святої Софії у Стамбулі, що дозволяє знову використовувати цю пам'ятку як мечеть.

Це рішення турецької влади розкритикували ЄС, США, Німеччина, Всесвітня рада церков та Папа Римський. Проте президент Туреччини заявив, що думка інших країн не вплине на рішення про зміну статусу собору.

Собор Святої Софії, збудований за імператора Візантії Юстиніана у 537 році, понад тисячу років був найбільшим храмом християнського світу. Після захоплення Константинополя османами та падіння Візантійської імперії 1453 року його перетворили на головну мечеть Османської держави.

Фото: АА