Свята Айя-Софія буде відкрита цілодобово

Свята Софія, де вчора відбувся перший намаз після зміни її статусу з музею на мечеть, буде відкрита для відвідувачів цілодобово.

Про це повідомив губернатор провінції Стамбул Алі Йерлікайа, інформує власкор Укрінформу.

«Наш президент Реджеп Таїп Ердоган дав розпорядження, щоб мечеть Святої Софії була відкрита для поклоніння 24 години на добу. Віднині Свята Софія буде відкрита цілодобово», - сказав губернатор.

Він додав, що сьогодні у Святій Софії відбулася перша ранкова молитва. За його словами, для безпеки відвідувачів організовано посилену охорону.

Як повідомлялося, 10 липня Державна рада (вищий адміністративний суд) Туреччини скасувала рішення уряду від 1934 року про статус музею Айя-Софії, розташованого в Стамбулі, що дасть змогу знову використовувати цю пам'ятку як мечеть.

Це рішення турецької влади вже розкритикували ЄС, США, Німеччина, Всесвітня рада церков та Папа Римський. Проте президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що думка інших країн не вплине на рішення про зміну статусу собору.

Собор Святої Софії був побудований у роки правління імператора Візантії Юстиніана I та відкритий у грудні 537 року. Понад тисячу років він був найбільшим храмом у християнському світі, в ньому коронували візантійських імператорів. Після захоплення Константинополя османами і падіння Візантійської імперії в 1453 році собор перетворили на головну мечеть Османської держави.

У п’ятницю, 24 липня, було здійснено перший намаз після зміни її статусу із музею на мечеть.