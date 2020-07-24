У Святій Софії провели перший намаз

У Святій Софії в Стамбулі у п’ятницю, 24 липня, здійснено перший намаз після зміни її статусу із музею на мечеть.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Намаз почався о 13.16 за місцевим часом, участь у ньому взяли високопосадовці на чолі з президентом країни Реджепом Ердоганом, який прочитав вступну молитву.

У Святій Софії провели намаз / Фото: ntv.com.tr

Відвідати храм під час першого намазу та взяти в ньому участь могли лише попередньо запрошені.

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Попередньо було проведено підготовку: підлогу покрили килимом, фрески та мозаїки закрили.

Навколо храму було також підготовлене місце для бажаючих помолитися - розклеєні позначки для кожного віруючого, аби вони дотримувалися соціальної дистанції. Попри ці заходи навколо Святої Софії зібралися тисячі вірян, які здійснювали намаз на газонах та тротуарах.

Для гарантування безпеки було залучено близько 17 тисяч поліцейських.

Як повідомлялося, 10 липня Державна рада (вищий адміністративний суд) Туреччини скасувала рішення уряду від 1934 року про статус музею Айя-Софії, розташованого в Стамбулі, що тепер дає змогу знову використовувати цю пам'ятку як мечеть.

Це рішення турецької влади розкритикували ЄС, США, Німеччина, Всесвітня рада церков та Папа Римський. Проте президент Туреччини Ердоган заявив, що думка інших країн не вплине на рішення про зміну статусу собору.

Собор Святої Софії був побудований у роки правління імператора Візантії Юстиніана I та відкритий у грудні 537 року. Понад тисячу років він був найбільшим храмом у християнському світі, в ньому коронували візантійських імператорів. Після захоплення Константинополя османами і падіння Візантійської імперії в 1453 році собор перетворили на головну мечеть Османської держави.

Фото: ntv.com.tr