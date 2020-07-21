У Туреччині кажуть: Свята Софія буде відкрита як для туристів, так і для віруючих

У правлячій партії Туреччини пояснили подальше функціонування Святої Софії на прикладі собору Паризької Богоматері та базиліки Святого Серця у Парижі, які є одночасно і церквами і туристичними об’єктами.

Про це йдеться у заяві віцеголови Партії справедливості та розвитку Джевдета Йилмаза, що відповідає за закордонні відносини, повідомляє власкор Укрінформу.

«Відповідно до статті 2(1) Статуту ООН, організація заснована на принципах суверенної рівності всіх членів і кожна держава повинна визнати суверенітет інших держав. Використання Святої Софії - це питання національного суверенітету. Так само, як на прикладі знаменитого у Франції собору Нотр-Дам та базиліки Сакре-Кьор - всесвітньо відомих церков, які відкриті як для туристів, так і для віруючих», - йдеться у заяві.

Йилмаз запевнив, що Свята Софія, будучи відкритою як мечеть, залишатиметься історичним місцем, відкритим для відвідувачів.

За його словами, Туреччина відповідально ставиться до збереження історичної та культурної спадщини, в країні є церкви та синагоги, які отримують державну підтримку.

«Ми поважаємо всі бачення та погляди, але не можемо прийняти жодного підходу, який нав'язує конкретне рішення стосовно Туреччини або спотворення історичних, соціальних та правових реалій», - заявив Йилмаз.

Як повідомлялося, 10 липня Державна рада (вищий адміністративний суд) Туреччини скасувала рішення уряду від 1934 року про статус музею Айя-Софії, розташованого в Стамбулі, що дає змогу знову використовувати цю пам'ятку як мечеть.

Це рішення турецької влади вже розкритикували ЄС, США, Німеччина, Всесвітня рада церков, Вселенський патріарх та Папа Римський. Проте президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що думка інших країн не вплине на рішення про зміну статусу собору. Перший намаз там заплановано до проведення 24 липня.

Собор Святої Софії був побудований у роки правління імператора Візантії Юстиніана I та відкритий у грудні 537 року. Понад тисячу років він був найбільшим храмом у християнському світі, в ньому коронували візантійських імператорів. Після захоплення Константинополя османами і падіння Візантійської імперії в 1453 році собор перетворили на головну мечеть Османської держави.

16 липня у Стамбулі підписали протокол про захист Святої Софії, в якому вказується, що за здійснення релігійних обрядів відповідатиме управління у справах релігій Туреччини, за захист та реставрацію - мінкультури та туризму.