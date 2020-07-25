У Греції оголосили жалобу через намаз у соборі Святої Софії

У Греції оголосили у п'ятницю день жалоби у зв'язку з проведенням першої за 85 років мусульманської молитви у стамбульському соборі Святої Софії.

Про це інформує Euronews.

"По всій Греції у п'ятницю відбувалися протести через рішення Туреччини перетворити стамбульський храм Святої Софії на мусульманське місце поклоніння",- йдеться у повідомленні.

Як зазначається, церковні дзвони у храмах по всій Греції вдарили жалобу, а в Афінах та Салоніках відбулися акції протесту.

Очільник Грецької церкви архієпископ Ієронімос II назвав рішення турецької влади "безбожним зневажливим актом", додавши, що сьогодні "день жалоби для всього християнства".

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Речник уряду Греції Стеліос Пецас заявив, що рішення Туреччини "створить непереборний розрив між Туреччиною та християнським світом".

Як повідомлялося, 10 липня Державна рада (вищий адміністративний суд) Туреччини скасувала рішення уряду від 1934 року про статус музею собору Святої Софії у Стамбулі, що дозволяє знову використовувати цю пам'ятку як мечеть.

Це рішення турецької влади розкритикували ЄС, США, Німеччина, Всесвітня рада церков та Папа Римський. Проте президент Туреччини заявив, що думка інших країн не вплине на рішення про зміну статусу собору.

Собор Святої Софії, збудований за імператора Візантії Юстиніана у 537 році, понад тисячу років був найбільшим храмом християнського світу. Після захоплення Константинополя османами та падіння Візантійської імперії 1453 року його перетворили на головну мечеть Османської держави.