На перший намаз у Святій Софії прийшли 350 тисяч осіб - Ердоган

У Стамбулі на перший у Святій Софії намаз після зміни статусу із музею на мечеть прийшли 350 тисяч осіб.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Відповідно до інформації, яку я щойно отримав, п'ятничний намаз відвідали 350 тисяч людей», - сказав Ердоган журналістам після намазу.

Він ще раз заявив про те, що Святу Софію можуть відвідувати усі охочі.

«Тепер це місце повернулося до свого первісного стану, мечеть знову стала мечеттю. Тепер, сподіваюся, воно продовжить служити всім віруючим як мечеть. Для всіх людей - місцем, куди можна приходити і відвідувати як культурну спадщину», - сказав президент Туреччини.

Після намазу в Святій Софії Ердоган відвідав місце поховання султана Фатіха Мехмета (завойовника - ред.), який у 1453 році завоював Константинополь та перетворив собор Святої Софії на мечеть.

Як повідомлялося, 10 липня Державна рада (вищий адміністративний суд) Туреччини скасувала рішення уряду від 1934 року про статус музею Айя-Софії, розташованого в Стамбулі, що дає змогу знову використовувати цю пам'ятку як мечеть.

Це рішення турецької влади розкритикували ЄС, США, Німеччина, Всесвітня рада церков та Папа Римський. Проте президент Туреччини заявив, що думка інших країн не вплине на рішення про зміну статусу собору.

Собор Святої Софії був побудований у роки правління імператора Візантії Юстиніана I та відкритий у грудні 537 року. Понад тисячу років він був найбільшим храмом у християнському світі, в ньому коронували візантійських імператорів. Після захоплення Константинополя османами і падіння Візантійської імперії в 1453 році собор перетворили на головну мечеть Османської держави.

Фото: ntv.com.tr