Вибух у Бейруті: поранена дружина посла Нідерландів померла у лікарні

Дружина посла Нідерландів у Лівані, яка зазнала поранення в результаті потужного вибуху в порту Бейрута, померла 8 серпня у лікарні.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Al Jazeera.

Зазначається, що 55-річна Хедвіг Волтманс-Мольєр у момент вибуху була разом із чоловіком у вітальні їхнього будинку в Бейруті.

Вибух завдав значної шкоди посольству Нідерландів, поранивши ще чотирьох осіб, пов'язаних з ним.

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Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня у порту Бейрута стався вибух. За попередньою інформацією, вибухнули 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігалися в порту без дотримання заходів безпеки.

За останніми даними, загинули 157 осіб, постраждали близько 5 тисяч людей.

У результаті руйнувань понад 300 тисяч мешканців столиці Лівану залишилися без домівок. Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявив, що збитки від вибуху у порту можуть сягнути 15 мільярдів доларів.

Фото: АА