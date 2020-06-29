Австрія та Туреччина викликали послів після сутичок у Відні

МЗС Австрії викликало у понеділок посла Туреччини для бесіди після нападів агресивно налаштованої турецької молоді на курдських демонстрантів у Відні. У відповідь МЗС Туреччини "запросило на розмову" австрійського посла, розкритикувавши дозвіл на курдські демонстрації.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Республіці Австрія.

"Ми не хочемо бачити в Австрії, особливо у Відні, на вулицях картини насильства, як в інших країнах", - заявив федеральний канцлер, коментуючи сутички на минулому тижні в столиці Австрії за участі турків та курдів.

Це же месидж повторив і глава МВС Австрії Карл Негаммер, який заявив про повне неприйнятність того, щоб "на австрійську територію переносилися турецькі конфлікти".

Очільник МЗС Австрії Александер Шалленберг засудив зіткнення на вулицях Відня, заявивши, що турецький посол має вплинути на учасників безладів для деескалації ситуації. Про виклик турецького посла до МЗС Австрії було повідомлено у суботу.

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Сутички між турками та курдами розпочалися у Відні у районі Фаворітен у середу, коли курдські демонстранти проводили мирну акцію за права жінок. Агресивно налаштована турецька молодь спробувала зірвати демонстрацію, ображаючи її учасників. При цьому, ними демонструвалися заборонені в Австрії жести ультранаціоналістичної турецької організації "Сірі вовки".

На підтримку курдських демонстрантів виступили антифашистські та ліві організації, які у четвер провели спільну акцію за участю близько 500 осіб. Однак учасники акцію знову були атаковані групами турецької молоді, які закидали учасників ходи камінням та пляшками. Вуличні сутички у районі Фаворітен мали місце і у п’ятницю. У результаті нападів з боку агресивних груп молоді постраждали, зокрема, 7 поліцейських, які були залучені до забезпечення безпеки.

Поліція Відня посилила присутність на вулицях району Фаворітен, встановлюються учасники нападів та організатори насильства.

У понеділок стало відомо, що Міністерство закордонних справ Туреччини "запрошує на бесіду" австрійського посла.Турецьке зовнішньополітичне відомство жорстко розкритикувало австрійську владу за те, що вона дозволяла протягом 4 днів проведення демонстрацій з боку "пов’язаних з "Робітничою партією Курдистану" груп". У МЗС Туреччини звинуватили Австрію в тому, що вона "мало бореться з тероризмом", допускаючи пропаганду символіки та ідей "Робітничої партією Курдистану", яка визнана в Туреччині та багатьох інших країнах як терористична організація.