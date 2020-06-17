Туреччина почала військову операцію на півночі Іраку

Турецькі підрозділи командос зайшли на територію Іраку та розпочали військову операцію.

Про це повідомило міноборони Туреччини, інформує власкор Укрінформу.

"Турецькі командос за підтримки ВПС, наступальних вертольотів, БПЛА, бойових БПЛА, увійшли в район на півночі Іраку", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, кілька днів тому було почато операцію «Кіготь-сокіл», яка спрямована на знищення представників Робітничої партії Курдистану на півночі Іраку.

Читайте також: Туреччина провела чергову повітряну операцію в Іраку

Як відомо, Робітнича партія Курдистану визнана терористичною організацією в Туреччині, США, країнах ЄС. У листопаді минулого року Суд загальної юрисдикції ЄС не задовольнив позов про виключення Робітничою партії Курдистану з переліку терористичних організацій за позовом, поданим РПК у травні 2014 року.