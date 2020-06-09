Італію “заливає” - сильні дощі підтопили дороги і зруйнували міст
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Укрінформ
Через негоду в італійському регіоні Лаціо, що в центральній частині країни, сталися підтоплення, обвалився один міст.
Про це повідомляє Corriere della Sera.
«Унаслідок потужних злив в муніципалітеті Кастельнуово-Парано, у регіоні Лаціо, сталися підтоплення дворів і доріг, багато автомобілів були частково затоплені. А у муніципалітеті Сан-Джорджо-а-Лірі внаслідок негоди обвалився міст через місцеву річку», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що подекуди проїзд через мости став небезпечним через високий рівень води.
Жодної інформації про постраждалих наразі немає.