Італію “заливає” - сильні дощі підтопили дороги і зруйнували міст

Через негоду в італійському регіоні Лаціо, що в центральній частині країни, сталися підтоплення, обвалився один міст.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

«Унаслідок потужних злив в муніципалітеті Кастельнуово-Парано, у регіоні Лаціо, сталися підтоплення дворів і доріг, багато автомобілів були частково затоплені. А у муніципалітеті Сан-Джорджо-а-Лірі внаслідок негоди обвалився міст через місцеву річку», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що подекуди проїзд через мости став небезпечним через високий рівень води.

Жодної інформації про постраждалих наразі немає.