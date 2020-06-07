У Римі – протест через коронавірус, поліція застосовує сльозогін

Поліція застосувала сльозогінний газ і водомети під час коронавірусних протестів ультраправих італійських екстремістів і фанатів футболу.

Про це повідомляє ВВС.

«Поліція відповіла (на заворушення - ред.), застосувавши водомети і сльозогінний газ, і провела декілька арештів», - йдеться у повідомленні.

Протести в Римі / Фото: АА

В суботу сотні людей, зокрема ультраправі екстремісти і фанати футболу, вийшли з вимогою відставки уряду через реакцію на коронавірусну кризу. Їх мітинг переріс у зіткнення, коли один з демонстрантів почав спілкуватися зі ЗМІ.

З моменту початку спалаху коронавірусу в Італії зафіксували понад 33 800 смертей і 234 000 випадків зараження. Італія стала одною з держав найбільш постраждалих від кризи в світі.

Як повідомлялося, за даними Worldometer на ранок 7 червня, у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання COVID-19 становить 6 982 965, з них 403 273 летальних, одужали 3 413 444 особи.

Фото: АА