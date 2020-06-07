Влада Бразилії вирішила обмежити доступ до статистики щодо COVID-19

Президент Бразилії Жаїр Болсонару підтримав рішення уряду обмежити доступ до інформації про ситуацію з поширенням коронавірусу в країні.

Про це повідомляє DW.

«Президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив у суботу, 6 червня, що підтримує рішення уряду частково приховати дані щодо кількості заражень коронавірусом у країні», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за словами Болсонару, зведені дані «не відбивають ситуацію, в якій зараз перебуває країна». При цьому президент процитував у Twitter повідомлення міністерства охорони здоров'я: «Зараз розробляються інші заходи, які дозволяють покращити повідомлення про нові випадки та підтверджувати діагнози».

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Крім цього, уряд Бразилії вирішив пізніше публікувати щоденні зведення про нові випадки COVID-19, а також про кількість смертей, зазначає DW. Болсонару пояснив цей крок прагненням «уникнути неповноти інформації та непослідовності».

Як повідомлялося, Бразилія посідає друге місце у світі за кількістю підтверджених випадків зараження коронавірусом після США – понад 645 тис. Унаслідок COVID-19 померли більш як 35 тис. мешканців країни.