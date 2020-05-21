У Хорватії призначили дострокові парламентські вибори

Президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що дострокові парламентські вибори в країні відбудуться 5 липня.

Про це повідомляє портал Novi List із посиланням на хорватського президента.

«Парламентські вибори до Сабору 10-го скликання у Хорватії відбудуться в неділю 5 липня, а за кордоном, в хорватських дипломатичних установах – у суботу 4 липня та в неділю 5 липня», - йдеться в повідомленні.

При цьому офіційна передвиборча кампанія розпочинається з 1 червня.

Всього до хорватського парламенту будуть обирати 151 депутата: 140 – у 10 виборчих округів на території країни, 3 – від діаспори, а 8 – від представників національних меншин.

Виборча комісія країни та посадовці галузі охорони здоров’я мають визначити, як проходитиме голосування в умовах пандемії коронавірусу.

Минулого тижня прем’єр-консерватор Андрей Пленкович заявив, що його коаліційний уряд підтримує ідею проведення виборів на кілька місяців раніше запланованої дати, оскільки в країні буде сформовано повноцінний уряд для подолання економічних наслідків пандемії коронавірусу.

За прогнозами, економіка Хорватії може скоротитися на 9,4% в цьому році через пандемію. Туризм становить майже 20% ВВП Хорватії.

Як повідомлялося, депутати парламенту Хорватії 18 травня проголосували за саморозпуск.

Відповідно до закону про вибори депутатів національного парламенту в Хорватії, вибори мають відбутися не раніше ніж за 30 днів після розпуску парламенту, але не пізніше 60-ти днів з дня припинення роботи законодавчого органу.