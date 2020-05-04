Хорватія послаблює карантин: запрацюють спортмайданчики, клініки та перукарні
Про це повідомив у Twitter посол України в Хорватії Василь Кирилич.
«З 4 травня - початок другої фази послаблення обмежувальних заходів у Хорватії. Відкриваються дитячі і спортивні майданчики, клініки, перукарні, косметичні салони. Заходи соціальної дистанції і захисту залишаються обов'язковими», - написав Кирилич.
Перед цим у Хорватії було відновлено богослужіння в церквах з дотриманням рекомендованих Нацштабом обмежувальних заходів.
Перша фаза пом’якшення карантину в Хорватії розпочалась з 27 квітня – тоді відкрилися деякі торговельні заклади і було відновлено рух транспорту.
Третя фаза має розпочатися з 11 травня. Вона передбачає відкриття торговельних центрів і дошкільних закладів. При цьому використання засобів індивідуального захисту обов’язкове.
Станом на ранок 4 травня у світі в цілому зафіксовано більше, ніж 3,56 мільйонів випадків зараження коронавірусом, включаючи більше 248 тисяч летальних.