Хорватія послаблює карантин: запрацюють спортмайданчики, клініки та перукарні

У Хорватії з 4 травня почалася друга фаза послаблення карантину – відкриваються дитячі і спортивні майданчики, клініки, перукарні, косметичні салони.

Про це повідомив у Twitter посол України в Хорватії Василь Кирилич.

«З 4 травня - початок другої фази послаблення обмежувальних заходів у Хорватії. Відкриваються дитячі і спортивні майданчики, клініки, перукарні, косметичні салони. Заходи соціальної дистанції і захисту залишаються обов'язковими», - написав Кирилич.

Перед цим у Хорватії було відновлено богослужіння в церквах з дотриманням рекомендованих Нацштабом обмежувальних заходів.

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Перша фаза пом’якшення карантину в Хорватії розпочалась з 27 квітня – тоді відкрилися деякі торговельні заклади і було відновлено рух транспорту.

Третя фаза має розпочатися з 11 травня. Вона передбачає відкриття торговельних центрів і дошкільних закладів. При цьому використання засобів індивідуального захисту обов’язкове.

Станом на ранок 4 травня у світі в цілому зафіксовано більше, ніж 3,56 мільйонів випадків зараження коронавірусом, включаючи більше 248 тисяч летальних.