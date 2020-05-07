Нова Зеландія планує послабити карантин – один із найжорсткіших у світі

В уряді Нової Зеландії уперше оголосили про можливе послаблення карантинних обмежень, запроваджених через пандемію COVID-19.

Про це повідомляє The Guardian.

"Прем’єр-міністер Нової Зеландії Ясинда Ардерн оголосила про можливе послаблення обмежень, введених у країні через пандемію коронавірусу: серед іншого, дозволять працювати перукарням і барам, а також відновлять спортивні змагання", - йдеться в повідомленні.

Також глава новозеландського уряду повідомила про зменшення числа нових випадків інфікування SARS-CoV-2, додавши, що країна вже «наполовину спустилася з Евересту» в боротьбі з епідемією.

Прогнозується, що влада дозволить масові зібрання чисельністю до 100 людей, а більшість працівників зможуть повернутися на робочі місця. Водночас в уряді додають, що дистанційна робота лишатиметься рекомендованою.

Правила соціального дистанціювання скасовувати поки не планується.

Остаточне рішення щодо послаблення карантину уряд Нової Зеландії ухвалить 11 травня.

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Як повідомлялося, в Новій Зеландії нині введений один із найбільш жорстких карантинів у світі. І він, як оцінює новозеландський уряд, виявився дійсно ефективним у протистоянні коронавірусу. Хоча його вплив на економіку країни виявився помітно негативним – вона до кінця року, за прогнозами МВФ, скоротиться на 8%.

Станом на 7 травня у Новій Зеландії зафіксовано 1489 випадків коронавірусу, включаючи 21 летальний, а 1332 пацієнти вже одужали.

У світі загалом виявлено 3,8 мільйони випадків COVID-19, включаючи 265 тисяч летальних, одужали 1,303 мільйона людей.