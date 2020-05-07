Нова Зеландія планує послабити карантин – один із найжорсткіших у світі
Про це повідомляє The Guardian.
"Прем’єр-міністер Нової Зеландії Ясинда Ардерн оголосила про можливе послаблення обмежень, введених у країні через пандемію коронавірусу: серед іншого, дозволять працювати перукарням і барам, а також відновлять спортивні змагання", - йдеться в повідомленні.
Також глава новозеландського уряду повідомила про зменшення числа нових випадків інфікування SARS-CoV-2, додавши, що країна вже «наполовину спустилася з Евересту» в боротьбі з епідемією.
Прогнозується, що влада дозволить масові зібрання чисельністю до 100 людей, а більшість працівників зможуть повернутися на робочі місця. Водночас в уряді додають, що дистанційна робота лишатиметься рекомендованою.
Правила соціального дистанціювання скасовувати поки не планується.
Остаточне рішення щодо послаблення карантину уряд Нової Зеландії ухвалить 11 травня.
Як повідомлялося, в Новій Зеландії нині введений один із найбільш жорстких карантинів у світі. І він, як оцінює новозеландський уряд, виявився дійсно ефективним у протистоянні коронавірусу. Хоча його вплив на економіку країни виявився помітно негативним – вона до кінця року, за прогнозами МВФ, скоротиться на 8%.
Станом на 7 травня у Новій Зеландії зафіксовано 1489 випадків коронавірусу, включаючи 21 летальний, а 1332 пацієнти вже одужали.
У світі загалом виявлено 3,8 мільйони випадків COVID-19, включаючи 265 тисяч летальних, одужали 1,303 мільйона людей.