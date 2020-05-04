У Новій Зеландії вперше за 6 тижнів не виявили нових випадків коронавірусу

У Новій Зеландії вперше за останні майже 6 тижнів за добу не виявили нових випадків захворювання на коронавірус (COVID-19).

Про це заявив очільник Міністерство охорони здоров’я Нової Зеландії Ешлі Блумфілд, повідомляє NZ Herald.

«Це перший день, коли ми не маємо нових випадків (COVID-19), і ми хочемо щоб так залишалося», - сказав міністр.

Також немає померлих від коронавірусу за останню добу.

Як зазначає газета, за останні майже шість тижнів тестування, це сталося вперше, коли у Новій Зеландії не зареєстровано жодного нового випадку захворювання на коронавірус за минулі 24 години.

Нині в країні виявлено 1 487 випадків COVID-19, серед яких 20 летальних.

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За словами Блумфільда, Нова Зеландія не може наразі собі дозволити розтринькати «клопітливу роботу», яку провела країна для боротьби з коронавірусом.

Як повідомлялося, станом на ранок понеділка 4 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 3 566 804, з них 248 304 летальні, одужали 1 156 982 людини.