Поблизу Нової Зеландії на карантин зупинили ще один круїзний лайнер

Біля новозеландського міста Крайстчерч не пустили в порт круїзне судно Golden Princess після того, як на борту виявили трьох пасажирів із симптомами коронавірусу.

Про це повідомляє AFP.

"Всіх на борту не випустять з судна, поки не будуть відомі результати", - заявив генеральний директор з питань охорони здоров’я Нової Зеландії Ешлі Блумфілд.

На борту перебувають 2600 пасажирів та 1100 членів екіпажу.

За словами Блумфілда, трьох пасажирів відправили на карантин. В одного з них виявили симптоми Covid-19. Зараз на судні чекають на результати тесту хворого.

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Як відомо, Golden Princess став третім кораблем компанії Princess Cruises, який не може пришвартуватися на тлі спалаху коронавірусу.

Раніше поблизу берегів Японії на карантині перебував лайнер Diamond Princess.

Як повідомлялося, на початку лютого круїзний лайнер Diamond Princess зупинили на карантин поблизу Йокогами. На борту лайнера перебувало понад 3,7 тисячі осіб. Серед них - 25 українців, які є членами екіпажу. Згодом у двох українців підтвердили наявність коронавірусу.