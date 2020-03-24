У Британії - найбільша кількість смертей за добу від початку епідемії

У Об’єднаному Королівстві число людей, які захворіли на коронавірус, зросло до 8077, а кількість летальних випадків досягла 422.

Про це повідомляє британський Департамент охорони здоров’я у Twitter.

"У Великій Британії станом на 9 годину ранку 24 березня загалом було перевірено на коронавірус 90 436 осіб. Із них негативних результатів – 82 359, а позитивних – 8 077. Померли, на жаль, 442 пацієнти. Інформація буде оновлюватися далі", - йдеться в повідомленні.

При цьому за останню добу у Великій Британії від коронавірусу померли 87 людей, що є найбільшим добовим показником з початку епідемії.

Як повідомлялося, британський уряд Бориса Джонсона у понеділок, 23 березня, запровадив по всій країні режим суворого карантину на 3 тижні. Людям дозволено покидати оселі лише в разі крайньої потреби. При цьому раніше ця країна не планувала обмежувальних заходів через коронавірус, прагнучи натомість виробити у населення імунітет до хвороби. Проте після перших 100 смертей цю політику було переглянуто.

Станом на 24 березня загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі перевищила 401 тисячу, із них летальних – майже 17,5 тисяч.

Фото: АА