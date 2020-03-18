Померла латвійська парламентарка, друг України Юта Стріке

У середу померла керівник Юридичного бюро Сейму Латвії, колишня заступниця начальника латвійського Бюро по боротьбі та запобіганню корупції Юта Стріке.

Про це повідомив у Facebook лідер Нової консервативної партії Латвії, міністр юстиції Яніс Борданс.

«Боляче знати, що між нами більше її нема. Ми втратили відмінного професіонала, лідера, яскравого політика та сильну людину. Латвія тепер матиме легенду - модель для всіх юристів, особливо молодих - з її мужністю, самовіданною турботою про суспільство та справедливість. Хай спочине з миром її душа!», - написав Борданс.

Стріке була справжнім другом України, принциповим противником агресивної політики РФ. Вона входила до парламентської групи латвійсько-української дружби. Стріке регулярно брала участь у заходах організованих активістами української діаспори, в тому числі – пікетуванні посольства Росії в Ризі.

Причиною смерті 49-річного політика стала хвороба. Окремо повідомляється, що це не пов'язано з коронавірусом.

Латвійські Нова консервативна партія, Бюро по боротьбі та запобіганню корупції висловили співчуття близьким та рідним покійної.

Стріке народилася в 1970 році. Вона стала широко відомою в суспільстві завдяки своїй роботі в ББЗК. З 1993 по 2003 рік вона служила в Поліції безпеки Латвії, у 2000 році стала начальником відділу активних розробок, в 2003 році висувалася на посаду начальника БПБК, але не була затверджена і стала заступником начальника ББЗК з питань боротьби з корупцією.

У 2017 році Стріке була обрана від нових консерваторів до Ризької міської думи. В 2018 році обрана депутатом 13-го Сейму від тієї ж партії.