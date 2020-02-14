У Китаї понад 1700 лікарів заразилися коронавірусом, шестеро померли
Укрінформ
Коронавірусом COVID-19 у Китаї заразилися понад 1700 лікарів, ще шестеро померли.
Про це повідомляє CNN.
“Служби охорони здоров’я в Китаї заявляють, що на сьогодні коронавірусом заразилися 1716 медичних працівників, у тому числі шестеро померли від COVID-19”, - йдеться у повідомленні.
З них 87,5% медиків працювали у провінції Хубей, центром якої є Ухань, звідки поширився вірус.
Як зазначається, загальна кількість хворих на пневмонію, спричинену коронавірусом, у світі становить 64 435 у 27 країнах світу. А кількість загиблих зросла до 1383.
Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом COVID-19.
Фото: Xinhua