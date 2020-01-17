У Нідерландах іранці влаштували акцію через авіакатастрофу в Тегерані

У нідерландській Гаазі близько 100 іранців влаштували акцію протесту біля посольства в Ірані у зв'язку з авіакатастрофою українського літака в Тегерані, на борту якого 176 людей.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Біля посольства Ірана учасники акції встановили портрети загиблих громадян цієї країни і заявили, що підтримують протести в Ірані, які почалися через збиття літака МАУ.

“Диктатура має припинитися. Це повинна бути вільна країна, де люди можуть гідно жити. Ми - працьовитий народ з великою історією. На літаку загинуло багато невинних людей. Серед них громадяни Канади та України. Нам дуже шкода”, - каже учасниця акції Ширін Гахрамані.

Біля посольства зі свічок протестувальники виклали 176, адже саме стільки людей перебувало на борту літака.

У Нідерландах іранці влаштували акцію протесту через авіакатастрофу в Тегерані / Фото: Ірина Драбок, Укрінформ

З прапорами та квітами іранці також прийшли під стіни посольства України та Канади, де хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих на літаку МАУ.

Висловили свої співчуття вони також вибачилися за цю страшну трагедію.

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“Ми прийшли сюди, щоб сказати Україні та Канаді від щирого серця, що нам дуже шкода. Нам дуже шкода за те, що зробила наша влада, а ще сказати, що ми з вами, бо ми теж жертви”, - наголосив учасник акції Сіавош Бахтіарі.

Зазначається, що акцію в Гаазі влаштували сьогодні, бо отримали дозвіл на її проведення.

Поліція супроводжувала активістів. Усе пройшло спокійно.

Як повідомлялося, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім.Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 людей, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великобританії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблеми літака. Однак пізніше, 11 січня, Іран заявив, що український пасажирський авіалайнер було випадково збито військовими.

Висловили свої співчуття вони також вибачилися за цю страшну трагедію.

“Ми прийшли сюди, щоб сказати Україні та Канаді від щирого серця, що нам дуже шкода. Нам дуже шкода за те, що зробила наша влада, а ще сказати, що ми з вами, бо ми теж жертви”, - наголосив учасник акції Сіавош Бахтіарі.

Зазначається, що акцію в Гаазі влаштували сьогодні, бо отримали дозвіл на її проведення.

Поліція супроводжувала активістів. Усе пройшло спокійно.

Як повідомлялося, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім.Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 людей, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великобританії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблеми літака. Однак пізніше, 11 січня, Іран заявив, що український пасажирський авіалайнер було випадково збито військовими.