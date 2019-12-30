Туреччина за рік депортувала близько 800 терористів

У році, що минає, Туреччина депортувала зі своєї території 778 терористів, які мали іноземне громадянство.

Про це поінформував міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З початку цього року ми депортували 778 іноземних терористів до країн їхнього походження», - сказав міністр під час спілкування з журналістами.

Як відомо, раніше Туреччина заявила про намір репатріювати близько 2500 бойовиків, більшість із яких планувалося відправити до країн Європейського Союзу. Анкара неодноразово критикувала європейські країни, зокрема, за відмову повернути своїх громадян, що перебувають у турецьких тюрмах, і за позбавлення їх громадянства.

В Анкарі неодноразово заявляли, що не мають наміру утримувати на своїй території іноземних громадян, які є бойовиками терористичних організацій, зокрема ІДІЛ. У турецьких в'язницях утримується більше тисячі прихильників ІДІЛ, в ході військової операції Туреччини в Сирії було затримано 287 бойовиків.