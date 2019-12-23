Туреччина не задоволена вироком у справі Хашоггі: замовників так і не назвали

В Анкарі висловили незадоволення процесом розслідування та рішенням, винесеним судом в Саудівській Аравії у справі вбивства журналіста Джемаля Хашоггі, яке було скоєне у консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі 2 жовтня минулого року.

Про це заявив прессекретар Міністерства закордонних справ Туреччини Хамі Аксой, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Рішення суду в Саудівській Аравії щодо вбивства Джемаля Хашоггі, яке було оголошене сьогодні, далеко не відповідає очікуванням як нашої країни, так і міжнародної спільноти, щодо з’ясування всіх аспектів цього вбивства та забезпечення справедливості", - сказав Аксой.

Серед тих питань, які залишаються без відповіді, він назвав невстановлення досі місцезнаходження тіла журналіста, замовників його вбивства, а також співучасників злочину в Туреччині, якщо такі були.

"Розкриття цього вбивства, встановлення та покарання всіх учасників є для нашої країни не лише юридичною відповідальністю, але й обов'язком сумління", - сказав дипломат.

Також в Анкарі закликали Саудівську Аравію до співпраці у розслідуванні справи.

Як повідомлялося, 23 грудня кримінальний суд в Ер-Ріяді з 11 осіб, які проходили у справі вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі, засудив п’ятьох до найвищої міри покарання. Ще трьом було присуджено тривалі терміни ув’язнення. Із трьох осіб обвинувачення були зняті.

Прокуратура Саудівської Аравії не висунула обвинувачень проти кількох осіб, які вважаються ключовими у справі організації злочину, зокрема радника принца-спадкоємця Саудівської Аравії Сауда аль-Кахтані, який вважається організатором вбивства, колишнього генконсула Саудівської Аравії в Стамбулі Мухаммеда аль-Утейбі та заступника голови розвідки Ахмеда Асірі, який пішов у відставку одразу після вбивства журналіста. Перші два були внесені Вашингтоном до санкційного списку через причетність до цього злочину.

Фото: AA