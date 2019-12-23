Убивство Хашоггі: Саудівська Аравія засудила п'ятьох обвинувачених до смертної кари

Кримінальний суд в Ер-Ріяді засудив 5 осіб до найвищої міри покарання за вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.

Про це йдеться у заяві Генпрокурора країни, яке опублікувало МЗС Саудівської Аравії у Twitter.

"Кримінальний суд в Ер-Ріяді засудив 5 осіб до смертної кари за пряму участь у вбивстві жертви (журналіста Джамаля Хашоггі минулого року — ред.)", - йдеться у заяві.

Ще трьох обвинувачених було ув'язнено на 24 роки за їх роль в приховуванні злочину.

Зазначається, що суд також визнав не винними ще трьох осіб та відпустив їх на волю.

Загалом у справі проходило 11 людей.

Як повідомлялося, саудівський журналіст, оглядач Washington Post Джамаль Хашоггі зник у консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі 2 жовтня 2018 року. Офіційний Ер-Ріяд визнав, що його вбито, тільки після 20 жовтня. 1 листопада турецькі ЗМІ повідомили, що тіло Хашоггі було знищене в кислоті, проте, офіційного підтвердження цієї інформації немає.

У листопаді під час обшуку в резиденції генерального консула Саудівської Аравії у Стамбулі були виявлені сліди плавикової кислоти та інших хімікатів. Туреччина передала пов'язані з убивством Хашоггі аудіозаписи Саудівській Аравії, США, Канаді, Німеччині, Франції та Великій Британії.

Подальше розслідування спеціального доповідача ООН з питань позасудових, прискорених та свавільних страт Агнес Каламард поклало відповідальність за сплановане вбивство на офіційних посадових осіб Саудівської Аравії.

Фото: AA