Туреччина відмовилася від канадської допомоги у справі Хашоггі - ЗМІ

Уряд Туреччини не прийняв допомогу Канади у розслідуванні справи про зникнення саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.

Про це йдеться в урядових документах, доступ до яких отримав канадський суспільний мовник CBC News.

“Канада запропонувала Туреччині допомогу у розслідуванні вбивства Джамаля Хашоггі, але турки так і не прийняли цю пропозицію”, - стверджується у матеріалі.

Зазначається, що в жовтні 2018 року тодішня глава канадського МЗС Христя Фріланд запропонувала своєму турецькому колезі надіслати слідчих для допомоги у розслідуванні. “Анонімний співробітник МЗС Канади розповів, що турецькі посадовці відмовилися від пропозиції й ніколи не зверталися до Канади за допомогою, незважаючи на неодноразові звернення їх президента щодо широкої міжнародної співпраці у розслідуванні смерті Хашоггі”, - пише CBC News.

Реагуючи на журналістський запит у посольстві Туреччини в Оттаві відзначили, що Канада має тверду позицію стосовно прав людини, однак не пояснили, чому Анкара відмовилася від канадської пропозиції.

“Єдиною метою Туреччини є встановлення справедливості та відповідальності за цей жахливий злочин. Відповідно, ми виявили готовність до співпраці із усіма зацікавленими сторонами й партнерами”, - заявили у дипломатичній установі.

Саудівський журналіст, оглядач Washington Post Джамаль Хашоггі зник у консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі 2 жовтня. Офіційний Ер-Ріяд визнав, що його вбито, тільки після 20 жовтня. 1 листопада турецькі ЗМІ повідомили, що тіло Хашоггі було знищене в кислоті, проте офіційного підтвердження цієї інформації немає.

У листопаді під час обшуку в резиденції генерального консула Саудівської Аравії у Стамбулі були виявлені сліди плавикової кислоти та інших хімікатів. Туреччина передала пов'язані з убивством Хашоггі аудіозаписи Саудівській Аравії, США, Канаді, Німеччині, Франції та Великій Британії.

Подальше розслідування спеціального доповідача ООН з питань позасудових, прискорених та свавільних страт Агнес Каламард поклало відповідальність за “сплановане” вбивство на офіційних посадових осіб Саудівської Аравії.