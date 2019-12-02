Японія купить острів для військових навчань США

Японський уряд погодився викупити з приватної власності безлюдний острів Магесіма, що на південному заході країни, за $146 мільйонів для навчань ВПС США.

Про це заявив генеральний секретар кабінету міністрів країни Йосіхіде Суга, повідомляє Kyodo News.

“Важливо забезпечити майданчик для практики з точки зору безпеки, тому ми продовжуватимемо намагатися побудувати постійний об'єкт в найближчий час", - заявив Суга.

Як зазначається, домовленість щодо купівлі острова в префектурі Кагосіма була досягнута минулої п'ятниці, 29 листопада.

Територія острову становить 8 кв. км.

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На даний момент тренування ВПС США проходять на острові Іводзіма за 1,2 тис. км від Токіо. Однак Сполучені Штати попросили Японію змінити місце навчань через те, що Іводзіма знаходиться занадто далеко від військової бази США в місті Івакуні префектури Ямагуті.

Раніше в МЗС Японії висловили переконаність, що присутність американських військ позитивно позначається на безпеці в регіоні.

Фото: @kyodo_english