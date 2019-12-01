Нова Єврокомісія почала роботу

Новий склад Єврокомісії після формальної процедури затвердження Європарламентом та Європейською Радою почав роботу.

Новий склад ЄК розпочав свою діяльність в день 10-ї річниці з моменту підписання так званої Лісабонської угоди ЄС, яка стала визначальним документом для реформування та збереження єдності Європейського Союзу, підкреслила у своїй промові президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час церемонії з нагоди початку мандату нового складу Єврокомісії, яка відбулася у брюссельському Музеї європейської історії.

"Відсьогодні ми є вартовими Угод ЄС і охоронцями Лісабонського духу. Я відчуваю цю відповідальність", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

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Вона зауважила, що завдяки ЄС Європа позбулася тиранії, перетворилася на континент миру, створила єдиний ринок з безпрецедентними економічними можливостями, з правами і свободами для людей, які є більшими ніж будь-де в інших частинах світу.

"Але Європа — це не лише скарб, який ми успадкували. Європа є обіцянкою. Європа є майбутнім. Європа є чимось таким, що ми маємо будувати – цеглину за цеглиною, день до дня. Десять років тому наші попередники все ще обговорювали, чи повинна Європа мати свій прапор та гімн. Але протягом цих десяти років мільйони людей виходили на вулиці під європейськими прапорами, під нашими прапорами. Мільйони людей надихалися «Одою радості», нашим гімном», - наголосила президент Єврокомісії.

Вона також зазначила, що Європа змінюється швидко, і перед Єврокомісією стоїть завдання гідно супроводжувати такі зміни.