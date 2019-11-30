Завдяки безплатному роумінгу обмін мобільними даними в ЄС зріс у 12 разів

У результаті скасування зборів за роумінг між різними країнами ЄС у 2017 році ціни на мобільні послуги знизилися по всьому Євросоюзу.

Про це свідчать результати дослідження, оприлюдненого Єврокомісією.

«Огляд ще раз продемонстрував, наскільки успішним було рішення про скасування плати за внутрішній роумінг. Європейці широко скористалися можливістю використовувати вільно свої мобільні пристрої під час подорожі… Всупереч побоюванням щодо зростання внутрішніх розцінок унаслідок скасування зборів за роумінг, ціни на мобільні послуги в цілому знизилися по всьому ЄС», - зауважила з цього приводу Єврокомісар з питань цифрової економіки та суспільства Марія Габріель.

Як зазначається у дослідженні, пік використання даних роумінгу в Євросоюзі припав на сезон відпусток влітку 2018 року, у 12 разів перевищивши показники минулих років для цього періоду. А кількість міжнародних телефонних дзвінків у межах ЄС у цей час зросла більш ніж утричі.

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Як повідомлялося, з 15 червня 2017 року в ЄС було скасовано плату за роумінг. Мешканці Євросоюзу можуть користуватися своїми мобільними пристроями (робити дзвінки, пересилати СМС та інші дані) під час подорожей за тими ж розцінками, що й за місцем постійного проживання. Це стало одним із досягнень - і очевидною перевагою - Єдиного цифрового ринку ЄС.